Tasnim: Иран не спешит с переговорами, мяч на стороне США

Иран не стал форсировать переговоры с США и оставил обстановку в Ормузском проливе без изменений. Консультации прошли в Исламабаде при посредничестве Пакистана. О позиции Тегерана сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Иранская сторона заявила, что представила разумные предложения и готова ждать ответа Вашингтона, поскольку «мяч на его стороне». При этом Тегеран не намерен менять текущую ситуацию в Ормузском проливе без достижения договорённости.

«Пока США не согласятся на разумное соглашение с Ираном, ситуация в Ормузском проливе не изменится», — говорится в сообщении.

Переговоры продолжались 21 час на разных уровнях. По данным агентства, иранская делегация шла навстречу американской стороне и предлагала реалистичный подход. Конкретные сроки нового раунда не определили, параметры дальнейшего диалога остаются открытыми.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что на переговорах с Ираном не удалось прийти к сделке из-за неуступчивости представителей Исламской Республики. При этом США оставили Тегерану последнее и «самое выгодное» предложение.