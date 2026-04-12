Космонавт Кононенко: При нынешних нормах подвиг Гагарина был бы невозможен

Директор Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко заявил, что исторический старт Юрия Гагарина не состоялся бы при современных требованиях к безопасности. В 1961 году вероятность успеха оценивали ровно в 50 процентов.

«Сейчас такое в профессиональной космонавтике представить нельзя», — подчеркнул он в интервью газете «Известия». Однако в частных миссиях, когда люди сами отвечают за свою жизнь, подобные риски допустимы.

В качестве примера Кононенко привёл полет Polaris Dawn, выполненный полностью непрофессиональным экипажем. Участники той экспедиции прошли интенсивную подготовку, но у них не было многолетней «мышечной памяти» профессионалов.

Поэтому статистическая вероятность ошибки у таких команд выше, а значит, и опасность больше. При этом сам Кононенко признаёт, что любой полёт с новыми задачами всегда несёт долю дополнительного риска.

Напомним, ровно 65 лет назад, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» выполнил первый в истории орбитальный космический полёт, продлившийся 108 минут. Перед стартом вероятность успеха оценивалась как 50 на 50 — слишком много систем работало впервые, и надёжных средств спасения тогда ещё не существовало. При спуске с орбиты случилась нештатная ситуация: спускаемый аппарат и приборный отсек разделились не вовремя, из-за чего корабль начало сильно вращать. Тем не менее на высоте около 7 км Гагарин штатно катапультировался и благополучно приземлился на парашюте.