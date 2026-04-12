Пакистан заявил, что и дальше будет посредником в диалоге США и Ирана

Исламабад намерен и дальше продолжать выполнять роль посредника в переговорах Соединённых Штатов и Ирана. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Пакистана Билавала Зардари, опубликованном в соцсети X.

«Позвольте мне начать с выражения моей глубокой признательности Исламской Республике Иран и Соединённым Штатам Америки за то, что они откликнулись на призыв премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа к немедленному прекращению огня в регионе, а также за то, что приняли приглашение премьер-министра провести мирные переговоры в Исламабаде», — заявил Зардари.

Министр выразил благодарность сторонам Ирана и США признание усилий Исламабада в урегулировании войны. Он также рассказал, что он и главнокомандующий Вооружёнными силами Пакистана Саид Асим Мунир выступили посредниками во всех раундах переговорах.

«Мы надеемся, что обе стороны продолжат в позитивном духе добиваться прочного мира и процветания для всего региона и за его пределами. Крайне важно, чтобы стороны продолжали соблюдать свои обязательства по прекращению огня», — говорится заявлении.

Ранее стало известно, что Иран известил Пакистан о намерении установить ограничение на суточный проход кораблей через Ормузский пролив. Согласно американскому изданию WSJ, за каждое судно владельцам придётся отдавать до двух миллионов долларов. После танкерам придётся идти по конкретным маршрутам и получать соответствующие разрешения.