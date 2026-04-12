Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 04:18

МИД Ирана: На переговорах с США мнения разошлись по двум-трём темам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Делегации Ирана и США на переговорах в столице Пакистана разошлись в двух-трёх вопросах, хоть и смогли добиться некоторого взаимопонимания. Об этом сообщает Tasnim News Agency со ссылкой на МИД Исламской республики.

«По ряду вопросов достигнуто взаимопонимание, но по 2-3 важным вопросам мнения разошлись, и в итоге переговоры не привели к соглашению», — говорится в заявлении.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи до этого рассказал, что в ходе переговоров были затронуты несколько ключевых вопросов. Среди них — контроль над Ормузским проливом, ядерная тематика, репарации, снятие санкций и окончательное завершение конфликта в регионе.

На Западе назвали причину, по которой лидер Ирана Хаменеи не показывается на публике

А ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что представители США на переговорах проявили гибкость и уступчивость. Но какого-либо прогресса добиться не удалось. Политик также отметил, что президент Дональд Трамп наказал делегатам прибыть на встречу с «наилучшими намерениями», чтобы любой ценой добиться заключения сделки. Тем не менее Вэнс передал Ирану «окончательное и наиболее выгодное» предложение от Вашингтона, но не раскрыл его содержание. На этом этапе делегация Штатов, как утверждается, сделала всё возможное.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar