МИД Ирана: На переговорах с США мнения разошлись по двум-трём темам

Делегации Ирана и США на переговорах в столице Пакистана разошлись в двух-трёх вопросах, хоть и смогли добиться некоторого взаимопонимания. Об этом сообщает Tasnim News Agency со ссылкой на МИД Исламской республики.

«По ряду вопросов достигнуто взаимопонимание, но по 2-3 важным вопросам мнения разошлись, и в итоге переговоры не привели к соглашению», — говорится в заявлении.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи до этого рассказал, что в ходе переговоров были затронуты несколько ключевых вопросов. Среди них — контроль над Ормузским проливом, ядерная тематика, репарации, снятие санкций и окончательное завершение конфликта в регионе.

А ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что представители США на переговорах проявили гибкость и уступчивость. Но какого-либо прогресса добиться не удалось. Политик также отметил, что президент Дональд Трамп наказал делегатам прибыть на встречу с «наилучшими намерениями», чтобы любой ценой добиться заключения сделки. Тем не менее Вэнс передал Ирану «окончательное и наиболее выгодное» предложение от Вашингтона, но не раскрыл его содержание. На этом этапе делегация Штатов, как утверждается, сделала всё возможное.