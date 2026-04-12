Причиной смерти актёра Наумова стала болезнь лёгких

Причиной смерти актёра Алексея Наумова стала болезнь лёгких, рассказали журналистам в семье артиста. Сын режиссёра Владимира Наумова долго страдал от заболевания. Дата и место прощания с ним пока не озвучиваются.

«Он долго болел и после болезни у него были проблемы с лёгкими и развилась астма», — сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, о смерти Алексея Наумова стало известно 10 апреля. Он известен по ролям в советском кинематографе: в 1970 году артист исполнил роль Петьки Щеглова в исторической драме «Бег», а в 1972-м — Серёжи в детективном сериале «Следствие ведут знатоки».