Секрет успеха: когда лучше всего идти к шефу за повышением зарплаты, чтобы услышать «да»

Если давно хочется попросить у начальника повышения заработной платы, с выбором момента лучше не ошибиться. Руководитель магистерской программы Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко назвала ТАСС лето худшим временем для таких переговоров.

С июня по август деловая активность в компаниях затихает, многие начальники разъезжаются в отпуска, а важные решения откладываются в долгий ящик. Словом, сотрудника в лучшем случае вежливо попросят подождать до осени.

Сентябрь и октябрь, по словам эксперта, пора неоднозначная. С одной стороны, бизнес возвращается к работе, а с другой — компании уже начинают сводить бюджеты и вряд ли захотят вносить туда индивидуальные правки.

Гриненко советует идти к руководству только после ощутимого профессионального успеха — например, сданного под ключ проекта или роста ключевых показателей. Но даже тогда стоит трезво оценить финансовое состояние фирмы: если на предприятии сокращения или падает выручка, разговор о прибавке лучше отложить.

Ранее Life.ru писал, где в России зарплаты в среднем от 500 тысяч рублей. Кладезю хорошего достатка стало перестрахование. В остальных отраслях экономики средние зарплаты не превышали 300 тысяч рублей. Исключением стали не относящиеся к какой-то одной отрасли структуры.