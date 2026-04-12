Трепова* отказалась переписываться с экс-адвокатом Темелиди в колонии
Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Осуждённая по делу о теракте Дарья Трепова* отказалась вести переписку с экс-адвокатом Алексеем Темелиди, отбывающим наказание за организацию убийств. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».
Темелиди хотел общаться с девушкой по почте и направил в её колонию ходатайство с просьбой разъяснить ей право на обращение в суд. Однако из учреждения ответили, что права Треповой* разъяснены, а сама она отказывается от переписки, поскольку не знакома с этим человеком.
До этого Темелиди пытался инициировать общение с другими известными осуждёнными — пожизненно заключёнными Денисом Евсюковым и Алексеем Воеводиным. Оба также не захотели с ним переписываться. Трепова* отбывает 27 лет в мордовской колонии. Это самый большой срок, когда-либо назначенный женщинам в России.
Спустя три года после теракта в Петербурге Дарья Трепова* вновь оказалась в центре внимания. Пострадавшая Татьяна Любина сообщила, что потерпевшие подавали иски, чтобы осуждённая не «била баклуши», а работала. Однако Трепова* несколько месяцев практически не выходит из ШИЗО из-за конфликтов с администрацией, поэтому и не работает. Суд обязал её выплатить пострадавшим более 17 миллионов рублей, но приставы закрыли производства — на счетах Треповой* ничего нет.
Ранее Дарья Трепова* дала интервью для фильма «Предательство», признавшись, что ей «было очень интересно» убивать. При этом ей не нравилось, что кураторы считали Татарского врагом. Адвокат допустил, что суд может учесть это интервью при рассмотрении ходатайства об УДО, но в СПЧ заявили, что помилование террористки практически невозможно.
* Включена Минюстом РФ в реестр физлиц-террористов и экстремистов.