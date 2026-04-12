Трепова* отказалась переписываться с экс-адвокатом Темелиди в колонии

Осуждённая по делу о теракте Дарья Трепова* отказалась вести переписку с экс-адвокатом Алексеем Темелиди, отбывающим наказание за организацию убийств. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Темелиди хотел общаться с девушкой по почте и направил в её колонию ходатайство с просьбой разъяснить ей право на обращение в суд. Однако из учреждения ответили, что права Треповой* разъяснены, а сама она отказывается от переписки, поскольку не знакома с этим человеком.

До этого Темелиди пытался инициировать общение с другими известными осуждёнными — пожизненно заключёнными Денисом Евсюковым и Алексеем Воеводиным. Оба также не захотели с ним переписываться. Трепова* отбывает 27 лет в мордовской колонии. Это самый большой срок, когда-либо назначенный женщинам в России.

Спустя три года после теракта в Петербурге Дарья Трепова* вновь оказалась в центре внимания. Пострадавшая Татьяна Любина сообщила, что потерпевшие подавали иски, чтобы осуждённая не «била баклуши», а работала. Однако Трепова* несколько месяцев практически не выходит из ШИЗО из-за конфликтов с администрацией, поэтому и не работает. Суд обязал её выплатить пострадавшим более 17 миллионов рублей, но приставы закрыли производства — на счетах Треповой* ничего нет.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.