12 апреля, 08:00

Лукашенко назвал мир и согласие главным «завоеванием» белорусов

Обложка © Life.ru

Главной ценностью для белорусского народа является мир и отсутствие военных конфликтов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время визита в храм Святителя Николая Чудотворца, расположенный в агрогородке Евдокимовичи Могилёвской области.

«Должен сказать, что нам жаловаться не на что, мы живём в мире и согласии. Без войн, без столкновений. Это самое главное завоевание нашего народа», — сказал он.

По сведениям БелТА, Лукашенко совершил возжигание пасхальной свечи в этом же храме. В дар от присутствующих ему преподнесли икону святителя Николая Чудотворца.

Ранее Life.ru рассказывал, что в день Пасхи верующим следует оставить в стороне бытовые хлопоты. В этот праздник под запретом находятся домашние хлопоты: стирка, уборка, мытьё полов, ремонт и выбрасывание хлама. Весь светлый день должен быть посвящён родным, молитвам и самому событию. Единственное послабление делается для профессионального долга.

Вероника Бакумченко
