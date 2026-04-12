Лукашенко назвал мир и согласие главным «завоеванием» белорусов

Главной ценностью для белорусского народа является мир и отсутствие военных конфликтов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время визита в храм Святителя Николая Чудотворца, расположенный в агрогородке Евдокимовичи Могилёвской области.

«Должен сказать, что нам жаловаться не на что, мы живём в мире и согласии. Без войн, без столкновений. Это самое главное завоевание нашего народа», — сказал он.

По сведениям БелТА, Лукашенко совершил возжигание пасхальной свечи в этом же храме. В дар от присутствующих ему преподнесли икону святителя Николая Чудотворца.

