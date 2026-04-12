В чём парадокс схождения Благодатного огня в 2026 году? Религиовед дал объяснение

В Великую субботу 2026 года миллионы верующих следили за церемонией схождения Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня. Знаменательное событие произошло с небольшой заминкой, что вызвало тревогу и бурные обсуждения.

Традиционно пламя появляется в Кувуклии — часовне над местом погребения Христа. Обычно процесс включает молитвы патриарха, досмотр и опечатывание святыни. В этот раз, по ощущениям очевидцев, ожидание затянулось дольше обычного.

За происходящим в прямом эфире следили люди по всему миру. Соцсети мгновенно заполнили сообщения: «Молимся, чтобы огонь сошёл!»; «Такое долгое ожидание — сердце замирает». Когда пламя появилось, тревога сменилась всеобщим ликованием.

Религиовед Евгений Игнатенко пояснил интернет-изданию Regions.ru, что любое отклонение от привычного сценария неизбежно вызывает волнение. По его словам, ожидание приобретает духовный смысл: оно становится временем испытания и очищения.

«Всё это напоминает, что чудо — не гарантированное шоу, а дар, который требует внутренней готовности. В итоге, когда огонь сходит, радость оказывается еще сильнее», — отметил специалист.

Эксперт добавил, что подобные эпизоды уже случались в истории и каждый раз укрепляли веру переживавших событие. В 2026 году ситуация повторилась: тревога сменилась ликованием. Тот факт, что за трансляцией следят даже далекие от религии люди, говорит о глубинной потребности в надежде и стабильности.

