На юге Финляндии был обнаружен и обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Инцидент вызвал общественный резонанс и критику в адрес властей.

Как сообщает SHOT, БПЛА, найденный в лесной зоне вблизи жилого сектора, по внешним признакам напоминает дрон типа «Лютый», используемый ВСУ. Местные жители выражают тревогу по поводу безопасности воздушного пространства страны и призывают правительство к немедленным действиям.

В частности, звучат требования провести переговоры с украинской стороной и принять превентивные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.