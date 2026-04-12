Дроны ВСУ довели финнов: Возмущённые жители требуют немедленных переговоров с Киевом
Финны потребовали от властей переговоров с Киевом после падения очередного БПЛА
На юге Финляндии был обнаружен и обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Инцидент вызвал общественный резонанс и критику в адрес властей.
Как сообщает SHOT, БПЛА, найденный в лесной зоне вблизи жилого сектора, по внешним признакам напоминает дрон типа «Лютый», используемый ВСУ. Местные жители выражают тревогу по поводу безопасности воздушного пространства страны и призывают правительство к немедленным действиям.
В частности, звучат требования провести переговоры с украинской стороной и принять превентивные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Напомним, 29 марта в стране обнаружили два украинских дрона. Премьер-министр Петтери Орпо назвал произошедшее нарушением территориальной целостности. Ещё один аппарат нашли на льду пограничного озера Пюхяярви 31 марта, а в спустя несколько дней Yle сообщил о четвёртом беспилотнике.
