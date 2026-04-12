В Курской области за сутки сбили девять украинских дронов, пострадали трое

За минувшие сутки в Курской области сбили девять украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Вражеские дроны 15 раз пытались атаковать регион с помощью взрывных устройств.

«В результате атак в городе Льгове Льговского района на территории АЗС «Роснефть» ранения получили три человека, в том числе ребёнок, они доставлены в Курскую облбольницу», — написал глава региона.

Повреждены три автомобиля и автозаправочная колонка а АЗС. А в хуторе Александровка и селе Щёкино пострадали дом и хозпостройки. Люди целы.

Ранее 12-летний мальчик погиб в результате украинского обстрела в донецком Докучаевске. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.