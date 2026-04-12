Британской актрисы Анджелы Плезенс не стало в 84 года

Не стало британской актрисы Анджелы Плезенс. Она особенно известна по ролям в сериалах «Улица коронации» и «Неотложная помощь», пишет Super. Ей было 84 года.

Анджела Плезенс родилась 30 сентября 1941 года в Южном Йоркшире, её отец — легенда британского кино Дональд Плезенс. Будущая актриса обучалась в Королевской академии драматического искусства, а дебютировала на сцене в 1964 году с ролью Титании в постановке «Сон в летнюю ночь» в Бирмингемском репертуарном театре.

Помимо прочего, Анджела особенно запомнилась публике по четырём эпизодам «Улицы Коронации», где сыграла Монику Саттон, а также роли Екатерины Говард в «Шесть жён Генриха VIII».

Ранее стало известно о смерти британского актёра кино Джона Ноллана. Дяде режиссёра Кристфера Нолана было 87 лет. Он особенно известен по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк».