Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 08:48

Британской актрисы Анджелы Плезенс не стало в 84 года

Умерла Анджела Плезенс, сыгравшая в «Улице коронации» и «Неотложной помощи»

Анджела Плезенс. Обложка © GettyImages / Evening Standard / Hulton Archive

Не стало британской актрисы Анджелы Плезенс. Она особенно известна по ролям в сериалах «Улица коронации» и «Неотложная помощь», пишет Super. Ей было 84 года.

Анджела Плезенс родилась 30 сентября 1941 года в Южном Йоркшире, её отец — легенда британского кино Дональд Плезенс. Будущая актриса обучалась в Королевской академии драматического искусства, а дебютировала на сцене в 1964 году с ролью Титании в постановке «Сон в летнюю ночь» в Бирмингемском репертуарном театре.

Помимо прочего, Анджела особенно запомнилась публике по четырём эпизодам «Улицы Коронации», где сыграла Монику Саттон, а также роли Екатерины Говард в «Шесть жён Генриха VIII».

Экс-президент Сурдлимпийского комитета России Рухледев умер в 81 год

Ранее стало известно о смерти британского актёра кино Джона Ноллана. Дяде режиссёра Кристфера Нолана было 87 лет. Он особенно известен по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк».

Матвей Константинов
  • Новости
  • утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar