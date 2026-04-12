12 апреля, 08:35

«Поражение будет горьким»: На Западе предрекли потерю Украиной оставшейся части Донбасса после Пасхи

Обложка © Shutterstock / FOTODOOM / Dmytro Larin

Британский военный аналитик Александр Меркурис прогнозирует возможное обострение ситуации на Донбассе после завершения пасхального перемирия. В своём YouTube-канале он высказал мнение, что усиление боевых действий может привести к потере Украиной контроля над оставшимися территориями региона.

«Поражение ВСУ будет полным и ещё более горьким. А победа России будет ещё более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все думали», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие 1971 раз. Речь идёт о периоде с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля. Как отметили в Минобороны России, все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня.

Наталья Демьянова
