Британский военный аналитик Александр Меркурис прогнозирует возможное обострение ситуации на Донбассе после завершения пасхального перемирия. В своём YouTube-канале он высказал мнение, что усиление боевых действий может привести к потере Украиной контроля над оставшимися территориями региона.

«Поражение ВСУ будет полным и ещё более горьким. А победа России будет ещё более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все думали», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие 1971 раз. Речь идёт о периоде с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля. Как отметили в Минобороны России, все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня.