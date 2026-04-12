12 апреля, 08:51

Врач назвала максимальный срок хранения варёных яиц в холодильнике

После Пасхи в холодильниках многих россиян остаются крашеные яйца и куличи. Но долго хранить их не стоит — у праздничных продуктов есть свой лимит, и он довольно короткий. Об этом сообщил ТАСС.

По словам врача-эндокринолога Дарьи Подчиненовой, сваренные вкрутую яйца с неповреждённой скорлупой могут лежать в домашних условиях не более семи дней. Для сравнения: по санитарным нормам общепита этот срок и вовсе составляет всего 36 часов.

Однако даже если яйца пролежали в холодильнике неделю, выбрасывать их не обязательно — они всё ещё безопасны для здорового человека. Тем более для того, кто ведёт активный образ жизни и много двигается.

А вот к пасхальной выпечке врач советует подходить с осторожностью. При выборе угощения стоит ориентироваться на индивидуальные факторы, особенно если есть хронические заболевания. Организм у всех разный, и то, что хорошо одному, может навредить другому.

Ранее Life.ru показывал, как встречали Пасху в главном храме страны. Сотни верующих устремились в главный собор России в пасхальную ночь. Храм Христа Спасителя едва вместил всех желающих присутствовать на торжественной службе, которую провёл лично патриарх Кирилл.

Дарья Денисова
