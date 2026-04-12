Яйца освятили, а скорлупу — в мусор? Разбираемся в церковных правилах после праздника

Многих верующих волнует вопрос, как правильно поступить с остатками праздничной трапезы после Пасхи. Часто люди опасаются выбрасывать скорлупу или крошки освящённых продуктов, полагая, что это осквернение святыни. Однако подобные страхи напрасны.

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой разъяснил, что такие остатки еды не обладают сакральным статусом.

«Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор», — пояснил батюшка в беседе с РИА «Новости».

Священнослужитель подчеркнул, что суть обряда освящения заключается исключительно в благословении пищи. Освящение лишь дает верующему разрешение на вкушение данных продуктов после Великого поста.

Береговой добавил, что данные продукты не приравниваются к артосу, просфорам или святой воде. Они не становятся сакральными объектами, поэтому специального обращения, как к святыням, не требуют.

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается сразу два светлых и важных праздника. Во-первых, Светлая Пасха — главный христианский праздник, день Воскресения Христова. Верующие радостно приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» и делятся освящёнными куличами, яйцами и радостью после долгого Великого поста. Также сегодня День космонавтики — день, когда в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт человека в космос. Этот праздник символизирует гордость России за великие научные и технологические достижения. Два таких разных, но по-своему вдохновляющих события совпали в один день: один напоминает о духовной высоте и вере, второй — о дерзновении человеческого разума и покорении неба.