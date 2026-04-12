Церковь напомнила, что оставлять куличи на кладбище — не православная традиция

Традиция приносить на кладбища яйца, куличи и другую еду в день Пасхи не имеет под собой церковных оснований. О том, почему сформировался такой обычай и как стоит поминать усопших на самом деле, рассказал РИА «Новости» епископ Павлово-Посадский Силуан.

Священнослужитель пояснил, что до революции верующие устраивали поминальные трапезы, но предназначались они не для оставления на могильных плитах.

«В память об усопших устраивали поминальную трапезу для нуждающихся, неимущих, голодных, с тем чтобы они помолились за усопших. Вот это православная традиция», — отметил представитель Московской патриархии.

После революции уровень религиозного просвещения в обществе снизился, что привело к искажению старых обрядов. Люди запомнили саму идею поминальной трапезы, но забыли о её изначальном смысле — благотворительности и помощи ближнему. В итоге практика трансформировалась в оставление продуктов прямо на местах захоронений.

При этом епископ Силуан подчеркнул, что посещение погоста в праздник Светлого Воскресения не является грехом, если человек хочет помянуть родных. Однако церковный устав не предусматривает визитов на кладбища в этот день.

Для официального поминовения в православии существует особый день — Радоница. Он наступает на девятый день после Светлого Христова Воскресения. Именно в этот период возобновляются заупокойные богослужения, которые не проводятся в течение всей Светлой седмицы.

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается сразу два светлых и важных праздника. Во-первых, Светлая Пасха — главный христианский праздник, день Воскресения Христова. Верующие радостно приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» и делятся освящёнными куличами, яйцами и радостью после долгого Великого поста. Также сегодня День космонавтики — день, когда в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт человека в космос. Этот праздник символизирует гордость России за великие научные и технологические достижения. Два таких разных, но по-своему вдохновляющих события совпали в один день: один напоминает о духовной высоте и вере, второй — о дерзновении человеческого разума и покорении неба.