Норвежский портал Steigan опубликовал материал, в котором обвинил власти страны в сотрудничестве с откровенными нацистами. Поводом стал визит делегации украинской бригады «Азов»* в парламент Норвегии (стортинг).

«Вопреки утверждениям СМИ и официального Осло, «Азов»* так и не изменил своё отношение к нацизму и фашизму. Делегация, посетившая парламент, была экипирована элементами нацистской формы», — указывается в материале.

Автор статьи подчёркивает, что партнёрство с такими субъектами очерняет Норвегию и является ничем иным, как политикой реабилитации нацизма. В ходе визита представители бригады также укрепили сотрудничество с норвежской Национальной гвардией.

«Азов»* не изменил свою идеологию и исторические образцы для подражания. Поэтому Вооружённые силы Норвегии проводят ревизионистскую политику и занимаются открытой нацификацией», — резюмирует издание.

Ранее Life.ru писал, что Украина и Норвегия готовят теракты против судов РФ в северных морях. Прихлебатели Незалежной и она сама планируют проведение террористических акций против российских судов, следующих морскими путями в Баренцевом и Норвежском морях из порта Мурманск и обратно.

*Организация признана террористической и запрещена в России.