Сын президента Уганды потребовал от Турции $1 млрд и жену-красавицу

Сын президента Уганды и главнокомандующий армией страны Мухузи Кайнеругаба опубликовал серию провокационных заявлений в адрес Турции. Он потребовал от Анкары выплатить 1 миллиард долларов и отдать ему в жены «самую красивую женщину» страны. В противном случае он пообещал закрыть все турецкие посольства в Уганде.

«Помимо 1 миллиарда долларов от Турции я хочу самую красивую женщину страны в жёны», — написал Кайнеругаба в соцсети Х.

Кайнеругаба также выразил уверенность в военном превосходстве Уганды, заявив, что Турция «не имеет шансов выжить» в возможном конфликте. Кроме того, он упомянул, что опасается только ядерных держав, включая Россию, и сделал неоднозначное предложение об отправке «500 тысяч голодных людей» в Израиль для защиты Тель-Авива.

Выпады в адрес Анкары, по всей видимости, обусловлены ростом напряжённости между двумя государствами на фоне их конкурирующих интересов в Сомали. Уганда, долгое время являвшаяся ключевым участником миссии Африканского Союза в регионе, теперь сталкивается с активным усилением турецкого влияния. Дополнительным фактором является поддержка угандийским руководством Израиля, чья политика часто становится объектом критики со стороны президента Эрдогана.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил израильского премьера Биньямина Нетаньяху в том, что тот стал настоящей катастрофой для своего же народа, пережившего Холокост. По словам президента Турции, даже сами израильтяне, вынужденные каждую ночь прятаться в бомбоубежищах, называют Нетаньяху главным бедствием, обрушившимся на них после Второй мировой войны.