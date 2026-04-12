Целый ЖК в Подмосковье превратился в зону отчуждения без дорог, воды и света

Жилой комплекс «Мелодия леса» в Подмосковье превратился в зону коммунального бедствия. Местные жители уже несколько лет существуют без нормальных дорог и чистой воды, а недавно потеряли и уличное освещение, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

После ликвидации фирмы-застройщика комплекс оказался бесхозным. Администрация до сих пор не приняла инфраструктуру на баланс, а управляющая компания обслуживает только сами здания. На все жалобы у ответственных лиц один ответ: денег нет.

Жильцам предложили поднять тарифы в два раза, но суммы оказались для них неподъёмными, и они отказались. Теперь дороги, снег, освещение и канализацию приходится чинить за свой счёт — на это уже потрачено больше полумиллиона рублей.

В конце марта район погрузился в темноту. «Мособлэнерго» отключило уличное освещение, в том числе у муниципального детского сада, объяснив это тем, что сети не переданы на баланс и требуют согласования. По словам местных, без света они могут просидеть ещё несколько месяцев.

Не лучше ситуация и с водой. Из кранов течёт тёмная жидкость с неприятным запахом, фильтры выходят из строя через пару недель, а белые вещи после стирки становятся серыми. При этом, как отмечают жильцы, по данным Роспотребнадзора, формально показатели в норме, но по ряду параметров — на грани, а по запаху зафиксированы превышения.

Сейчас жители подготовили новую претензию и намерены через суд добиваться признания территории муниципальной собственностью. Только так администрация сможет взять на себя ответственность за коммунальные сети.

Ранее сообщалось, что в водопроводной воде Заозёрного местные жители находят мелких червей. Люди боятся использовать её для питья и готовки. Жалобы на «живую» воду поступают с 2023 года. По словам горожан, из крана периодически течёт вода с мелкими прозрачными или белыми червячками — до сантиметра длиной. Одна из жительниц дома на улице Карла Маркса рассказала, что впервые заметила такое ещё прошлым летом.