Супружеская пара погибла при обстреле ВСУ в белгородском Шебекине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель супружеской пары в Шебекине. Их тела нашли сегодня утром в частном доме. Смерть наступила в результате обстрела, который произошёл 11 апреля около 15:00.

«От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования близким погибших», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие 1971 раз. Речь идёт о периоде с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля. Как отметили в Минобороны России, все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня.