Россиян предупредили о штрафах за «лебедей» и клумбы из покрышек

Украшение клумб старыми покрышками во дворах жилых домов может обернуться для россиян серьёзными неприятностями. Об этом ТАСС рассказал руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.

Эксперт подчеркнул, что отработанные покрышки относятся к отходам IV класса опасности, поэтому их складирование на придомовой территории, включая использование в качестве клумб, ограждений или лебедей, является несанкционированным размещением отходов и нарушает законодательство РФ.

За первое нарушение грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, за повторное — до 5 тысяч. Если же шины поджигают или они загрязняют почву и воздух, нарушителям может грозить уже уголовная ответственность. Юрист советует сдавать покрышки в специализированные пункты приёма.

Ранее сообщалось, что в России физическим лицам запрещено культивировать коноплю, снотворный мак, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос, мимозу хостилис, ипомею трёхцветную, а с 2026 года — и клён американский. За преднамеренное выращивание грозит штраф до 300 тысяч рублей и уголовная ответственность, но если растение оказалось на участке случайно, наказания не будет, пояснила руководитель общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова. Лекарственные виды шалфея под запрет не попадают.