12 апреля, 10:18

«Поехали!» под аккомпанемент сирен: Российские ледоколы поздравили страну с Днём космонавтики

В акваториях Севморпути ледоколы дали гудки в честь 65-летия полёта Гагарина

Обложка © Telegram / Роскосмос

Обложка © Telegram / Роскосмос

Ровно в 9:07 по московскому времени над акваториями Северного морского пути разнеслись протяжные гудки. Так ледокольный флот России отметил 65-летие первого полёта человека в космос. Об этом написали в Telegram-канале Роскосмоса.

Ледоколы дали гудки в честь 65-летия полёта Гагарина. Видео © Telegram / Роскосмос

В церемонии участвовали сразу 22 судна. От «Атомфлота» — 8 атомных ледоколов, от «Росморпорта» — 14 дизель-электрических. Они выстроились в Баренцевом и Карском морях.

Именно в эту минуту и час в 1961 году ракета «Восток» стартовала с площадки №1 космодрома Байконур, навсегда открыв эру пилотируемых полётов. «Поехали!» — сказал Гагарин, и эти слова стали символом прорыва человечества за пределы земной атмосферы.

Сегодня традиция не забыта. Более того, спутники Роскосмоса активно помогают ледоколам обеспечивать безопасную проводку судов по Севморпути. Космос и флот работают в связке.

«Давайте снова мечтать о звёздах»: Космонавты с МКС поздравили россиян с 65-й годовщиной полёта Гагарина

Ранее Life.ru писал, что в России 91% граждан считают подвиг Гагарина национальной гордостью. Полёт Юрия Гагарина остаётся примером исторического достижения, которое не поддаётся переоценке и даже спустя 65 лет сохраняет статус безусловной гордости. Отношение к этому событию практически не меняется со временем и остаётся одинаково важным для всех поколений.

BannerImage
Дарья Денисова
