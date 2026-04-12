Новый этап: Песков раскрыл, когда начнутся по-настоящему сложные переговоры
Песков: сложные переговоры начнутся после выхода ВС РФ к границам новых регионов
Дмитрий Песков.
Выход вооружённых сил Российской Федерации на рубежи новых субъектов РФ станет точкой отсчёта для непростого переговорного процесса. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
Ведущий поинтересовался перспективами достижения устойчивого мира в тот момент, когда российские военнослужащие выйдут на рубежи донецкого региона.
«В любом случае речь пойдёт об очень сложных, скрупулёзных, небыстрых переговорах», — ответил Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что в ходе длительного диалога между Москвой и Киевом предстоит досконально проработать все аспекты урегулирования нынешнего конфликта.
Ранее Песков комментировал инициативу пасхального перемирия в зоне СВО, подчеркнув её гуманитарную направленность. Он отметил, что российская сторона рассматривает такую меру как временную и связанную с праздником, но в целом делает акцент не на краткосрочных паузах в боевых действиях.
