Выход вооружённых сил Российской Федерации на рубежи новых субъектов РФ станет точкой отсчёта для непростого переговорного процесса. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Ведущий поинтересовался перспективами достижения устойчивого мира в тот момент, когда российские военнослужащие выйдут на рубежи донецкого региона.

«В любом случае речь пойдёт об очень сложных, скрупулёзных, небыстрых переговорах», — ответил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в ходе длительного диалога между Москвой и Киевом предстоит досконально проработать все аспекты урегулирования нынешнего конфликта.

Ранее Песков комментировал инициативу пасхального перемирия в зоне СВО, подчеркнув её гуманитарную направленность. Он отметил, что российская сторона рассматривает такую меру как временную и связанную с праздником, но в целом делает акцент не на краткосрочных паузах в боевых действиях.