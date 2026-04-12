Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 10:10

Новый этап: Песков раскрыл, когда начнутся по-настоящему сложные переговоры

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Выход вооружённых сил Российской Федерации на рубежи новых субъектов РФ станет точкой отсчёта для непростого переговорного процесса. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Ведущий поинтересовался перспективами достижения устойчивого мира в тот момент, когда российские военнослужащие выйдут на рубежи донецкого региона.

«В любом случае речь пойдёт об очень сложных, скрупулёзных, небыстрых переговорах», — ответил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в ходе длительного диалога между Москвой и Киевом предстоит досконально проработать все аспекты урегулирования нынешнего конфликта.

«Мир может наступить сегодня»: Песков раскрыл главное условие для окончания противостояния

Ранее Песков комментировал инициативу пасхального перемирия в зоне СВО, подчеркнув её гуманитарную направленность. Он отметил, что российская сторона рассматривает такую меру как временную и связанную с праздником, но в целом делает акцент не на краткосрочных паузах в боевых действиях.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar