Зеленскому не хватает смелости для мира с Россией, заявили в Кремле

Спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский не согласится на мирные переговоры на условиях Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину Песков отметил, что для Москвы ключевым является достижение устойчивого мира, который возможен лишь после обеспечения российских интересов и выполнения целей, поставленных в начале СВО. По его словам, как только Киев примет «хорошо известные решения», конфликт перейдет в мирное русло. До этого момента, подчеркнул Песков, операция будет продолжаться.

«Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдёт в мирное русло. До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, СВО по истечению срока перемирия будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие 1971 раз. Речь идёт о периоде с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля. Как отметили в Минобороны России, все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня.