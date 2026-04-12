В Крыму назвали главное условие для достижения долгосрочного мира на Украине
Центр Киева.
Залогом установления на Украине действительно долгосрочного мира будет отказ Европы от использования Киева против России. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
«Если все на Западе поймут, что этого больше нельзя делать, и дадут Украине жить своей жизнью, то всё очень быстро образуется», — считает собеседник РИА «Новости». По словам политика, Запад продолжает использовать Незалежную как испытательный полигон для своего оружия, чем добивается её превращения в «нежизнеспособную территорию».
Ранее в Норвегии заявили, что конфликт на Украине ближется к завершению из-за слабости НАТО. По мнению проефссора Гленна Диесена, провал альянса станет очевидец, и тогда никто не позавидует, например, Германии или Великобритании, которым Россия может захотеть отомстить.
