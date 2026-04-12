12 апреля, 10:50

Благодатный огонь из Иерусалима впервые привезли бойцам в зону СВО

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Zuyeu Uladzimir

Благодатный огонь прибыл из Иерусалима к бойцам Южного военного округа в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Новосибирск.

«Его привезли из Израиля военным бортом до Ростова, с ростовским транспортом — сюда. Данное мероприятие посвящено тому, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к тому священному огню», — рассказал военный.

Протоиерей Михаил подчеркнул духовное значение события. По его словам, участие в богослужении помогает бойцам сохранять внутреннюю опору и ощущение единства.

«Такая радость, как Благодатный огонь, — на земле, где совершается битва добра и зла. Мы благодарны, что Господь дал нам радость Благодатного огня», — отметил священнослужитель.

Благодатный огонь привезли из Иерусалима в храм Христа Спасителя

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что Светлое Воскресение Христово наполняет людей искренней радостью и верой во всепобеждающую силу жизни. По его словам, этот великий праздник объединяет граждан вокруг традиций предков и незыблемых нравственных идеалов.

Анастасия Никонорова
