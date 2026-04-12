РФ хочет от Украины устойчивого мира, и его можно было бы достичь уже «сегодня». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Однако как заметил представитель Кремля, Владимир Зеленский не желает принимать ряд «известных решений».

«Устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала», — сказал представитель Кремля. По его словам, как только Зеленский сделает то, что требуется, «всё перейдёт в мирное русло».

Ранее Дмитрий Песков заявил, из-за чего Украина упирается на переговорах с Россией. По словам представителя Кремля, камнем преткновения являются «считанные километры» в Донецкой Народной Республике.