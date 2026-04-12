Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 10:44

Песков: Москва хочет устойчивого мира, и его можно было бы достичь уже сегодня

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

РФ хочет от Украины устойчивого мира, и его можно было бы достичь уже «сегодня». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Однако как заметил представитель Кремля, Владимир Зеленский не желает принимать ряд «известных решений».

«Устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала», — сказал представитель Кремля. По его словам, как только Зеленский сделает то, что требуется, «всё перейдёт в мирное русло».

Песков: НАТО — очень сильный альянс, его недооценивать нельзя

Ранее Дмитрий Песков заявил, из-за чего Украина упирается на переговорах с Россией. По словам представителя Кремля, камнем преткновения являются «считанные километры» в Донецкой Народной Республике.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar