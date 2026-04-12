Венгерские выборы бьют рекорд — явка превысила показатели 2022 года

В Венгрии наблюдается рекордно высокая активность избирателей на парламентских выборах. По данным Национального избирательного бюро, к 11:00 по местному времени проголосовали уже 37,98% граждан. Этот показатель более чем вдвое превысил утренние данные (16,89% к 9:00), что, по оценкам местных СМИ, значительно выше, чем на выборах 2022 года, когда итоговая явка достигла 70%.

Эксперты прогнозируют, что итоговая явка в этом году будет ещё выше из-за острой политической поляризации в стране. Правительство и оппозиция занимают кардинально разные позиции по ключевым вопросам, включая конфликт на Украине, отношения с ЕС и Россией. Обе стороны активно призывают своих сторонников прийти на избирательные участки, заявляя о решающем значении этих выборов и рассчитывая, что высокая явка сыграет им на руку.

Стоит отметить, что выборы в Венгрии будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших, так как порог явки отсутствует. Избирателям предстоит распределить 199 депутатских мандатов (106 по одномандатным округам и 93 по партийным спискам). Основная борьба развернулась между правящей коалицией «ФИДЕС – ХДНП» во главе с премьером Виктором Орбаном и оппозиционной партией «Тиса», которую возглавляет евродепутат Петер Мадьяр.

Напомним, утром 12 апреля в Венгрии открылись избирательные участки. Голосование на парламентских выборах стартовало в 06:00 по местному времени. Известно, что избирательным правом обладают 8,12 миллиона граждан республики.