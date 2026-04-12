12 апреля, 11:26

Буданов* считает, что пасхальное перемирие не продлится долго

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Пасхальное перемирие, объявленное Россией и поддержаное Украиной, вряд ли перерастёт в долгосрочное. Об этом заявил глава офиса президента Незалежной Кирилл Буданов*. Он напомнил, что в прошлом стороны уже прекращали огонь на время празднования, но потом боевые действия продолжались.

«Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня», — добавил украинский политик.

Песков: Путин велел Армии РФ быть готовой к провокациям от ВСУ в перемирие

Ранее Минобороны сообщило, что за время действия пасхального перемирия украинская армия нарушила его почти две тысячи раз. ВСУ, несмотря на прекращение огня, обстреливали российские позиции.

*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

Матвей Константинов
