Буданов* считает, что пасхальное перемирие не продлится долго

Пасхальное перемирие, объявленное Россией и поддержаное Украиной, вряд ли перерастёт в долгосрочное. Об этом заявил глава офиса президента Незалежной Кирилл Буданов*. Он напомнил, что в прошлом стороны уже прекращали огонь на время празднования, но потом боевые действия продолжались.

«Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня», — добавил украинский политик.

Ранее Минобороны сообщило, что за время действия пасхального перемирия украинская армия нарушила его почти две тысячи раз. ВСУ, несмотря на прекращение огня, обстреливали российские позиции.

