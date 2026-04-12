Пролёт украинских беспилотников через территорию Финляндии показывает лицемерие Владимира Зеленского. Об этом заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Вчерашний беспилотник в Финляндии стал хорошим примером того, что за словами Зеленского не следуют конкретные действия во имя мира», — считает политик.

В то же время Россия остаётся открытой к дипломатии, однако киевский диктатор не хочет договариваться, заметил Мема.

Ранее Армандо Мема призвал правительство Финляндии к реакции из-за пролёта украинских беспилотников. По его словам, ситуация сложилась «чрезвычайно серьёзная».