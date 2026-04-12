Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с резкой критикой в адрес киевского режима. По его словам, украинские власти предпринимают системные попытки воздействовать на верующих.

«Безусловно, и пытаются, естественно, одурманивать христиан, калечить психику людям, пытаются лишать людей возможности ходить в православные храмы», — заявил Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля признал, что в некоторых аспектах киевской верхушке удаётся «оболванивать своих людей». Однако он выразил уверенность, что это явление временное.

«Но всё-таки вера — она найдёт свой путь со временем. Всё поправится», — подчеркнул Песков.

