«Женщина номер один»: Григорий Лепс растрогал признанием о бывшей жене
На музыкальной премии «Жара» Григорий Лепс заявил, что его бывшая супруга Анна Шаплыкова является для него самой важной женщиной за всю жизнь. По словам исполнителя, которые он сам же и опубликовал в своём личном блоге в сети, подобных ей больше не существует в природе.
«Бывшая супруга <…> Великолепная женщина! Женщина номер один в моей жизни. Больше не будет таких женщин. Мой грех!» — сказал он.
Наряду с этим певец специально заострил внимание слушателей на том, что в текущий период времени с Анной у него выстроились исключительно прекрасные отношения. Если говорить о том, как он общается с детьми, то здесь, по словам Лепса, ситуация складывается и вовсе великолепная.
Исполнитель также доверительно сообщил, что в его груди постоянно живёт нечто очень значимое, но это отнюдь не любовное томление. По его собственному уточнению, всю эту внутреннюю наполненность определяет исключительно жгучая страсть к музыке.
А ранее стало известно, что Григорий Лепс отпраздновал 90-летие своей матери Натэллы Семёновны в одном из ресторанов Сочи, собрав около ста гостей. Там певец воссоединился с бывшей женой. Артист делился с ней самым сокровенным, искренне улыбался и выглядел по-настоящему счастливым. Незадолго до этого стало известно, что бывшая избранница Григория Лепса не стала долго грустить из-за расставания с исполнителем и уже нашла себе нового ухажёра.
