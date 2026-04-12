12 апреля, 13:39

«Это принуждение»: В США резко высказались о переговорах в Исламабаде

Аналитик Берлетик назвал переговоры США с Ираном принуждением

Дипломатическая миссия в Исламабаде, похоже, не принесла плодов. Американский военный аналитик Брайан Берлетик жёстко раскритиковал собственное правительство, назвав прошедшие переговоры с Ираном провальными.

«Переговоры США и Ирана провалились главным образом потому, что условия США не соответствовали международному праву и представляли собой просто принуждение, замаскированное под переговоры», — написал бывший офицер морской пехоты в соцсети.

Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива
Напомним, накануне в Пакистане встретились делегации двух стран. Обсуждались непрямые переговоры, разблокировка иранских активов и прекращение огня в Ливане. Но, судя по реакции эксперта, Белый дом снова попытался продавить свою линию, забыв о дипломатическом этикете. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран отверг предложения Вашингтона, озвученные в Исламабаде. По его словам, американская делегация предельно четко обозначила свои красные линии и зоны возможных уступок.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Анастасия Никонорова
