«Это принуждение»: В США резко высказались о переговорах в Исламабаде

Дипломатическая миссия в Исламабаде, похоже, не принесла плодов. Американский военный аналитик Брайан Берлетик жёстко раскритиковал собственное правительство, назвав прошедшие переговоры с Ираном провальными.

«Переговоры США и Ирана провалились главным образом потому, что условия США не соответствовали международному праву и представляли собой просто принуждение, замаскированное под переговоры», — написал бывший офицер морской пехоты в соцсети.

Напомним, накануне в Пакистане встретились делегации двух стран. Обсуждались непрямые переговоры, разблокировка иранских активов и прекращение огня в Ливане. Но, судя по реакции эксперта, Белый дом снова попытался продавить свою линию, забыв о дипломатическом этикете. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран отверг предложения Вашингтона, озвученные в Исламабаде. По его словам, американская делегация предельно четко обозначила свои красные линии и зоны возможных уступок.