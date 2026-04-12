В Подмосковье администрация не даёт семье выкупить участок под своим домом

Молодая семья из Подмосковья может потерять дом, который построила на арендованном участке, — вместо льготных 20 тысяч рублей местная администрация вправе потребовать до полумиллиона. О ситуации рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ 30-летняя Аниса.

Молодая семья из Подмосковья не может выкупить участок, на котором построила дом. Видео © Telegram /SHOT ПРОВЕРКА

Землю в Егорьевске они с мужем оформили в аренду 21 апреля 2025 года — буквально за пару недель до того, как правила резко изменились. С 1 мая вступил в силу новый порядок: выкупать участки теперь нужно не по льготной цене, а за 60–100% от кадастровой стоимости (конкретный процент регионы устанавливают сами). Семья, к счастью, попала в переходный период: право на выкуп за 3% у них сохранилось, но только до 1 мая 2026 года и при одном условии — дом на участке уже должен стоять.

Молодая семья из Подмосковья не может выкупить участок, на котором построила дом. Фото © Telegram /SHOT ПРОВЕРКА

Чтобы успеть, супруги взяли кредит под 30% годовых и вложили в стройку около двух миллионов рублей. Но когда пришли выкупать землю, местная администрация стала отказывать. Аниса рассказывает: поводы каждый раз менялись — сначала указали на недоделанную крышу, потом заявили, что дом не пригоден для круглогодичной жизни, а в итоге и вовсе назвали его картонным и отказались даже рассматривать. При этом жильё, по её словам, уже получило адрес и официально зарегистрировано в ЕГРН.

Сейчас семья направила досудебные претензии в администрацию, профильное министерство и региональным властям. Если вопрос не решится, пойдут в суд и прокуратуру. После 1 мая льготный выкуп за 3% станет невозможен, а при кадастровой стоимости участка около 500 тысяч рублей покупка по новым правилам для молодой семьи превратится в непосильную ношу.

Ранее депутаты Госдумы предложили заставить банки лично присутствовать при подписании актов выполненных работ на стройках частных домов. Инициативу разработали после того, как появились материалы о схемах обмана с эскроу-счетами. Деньги с эскроу-счетов можно будет снимать только в присутствии трёх сторон: банкира, подрядчика и самого владельца жилья. Это должно полностью исключить фальсификацию подписей и любые махинации с документами