12 апреля, 13:52

В Подмосковье администрация не даёт семье выкупить участок под своим домом

Молодая семья из Подмосковья не может выкупить участок, на котором построила дом.

Молодая семья из Подмосковья может потерять дом, который построила на арендованном участке, — вместо льготных 20 тысяч рублей местная администрация вправе потребовать до полумиллиона. О ситуации рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ 30-летняя Аниса.

Землю в Егорьевске они с мужем оформили в аренду 21 апреля 2025 года — буквально за пару недель до того, как правила резко изменились. С 1 мая вступил в силу новый порядок: выкупать участки теперь нужно не по льготной цене, а за 60–100% от кадастровой стоимости (конкретный процент регионы устанавливают сами). Семья, к счастью, попала в переходный период: право на выкуп за 3% у них сохранилось, но только до 1 мая 2026 года и при одном условии — дом на участке уже должен стоять.

Чтобы успеть, супруги взяли кредит под 30% годовых и вложили в стройку около двух миллионов рублей. Но когда пришли выкупать землю, местная администрация стала отказывать. Аниса рассказывает: поводы каждый раз менялись — сначала указали на недоделанную крышу, потом заявили, что дом не пригоден для круглогодичной жизни, а в итоге и вовсе назвали его картонным и отказались даже рассматривать. При этом жильё, по её словам, уже получило адрес и официально зарегистрировано в ЕГРН.

Сейчас семья направила досудебные претензии в администрацию, профильное министерство и региональным властям. Если вопрос не решится, пойдут в суд и прокуратуру. После 1 мая льготный выкуп за 3% станет невозможен, а при кадастровой стоимости участка около 500 тысяч рублей покупка по новым правилам для молодой семьи превратится в непосильную ношу.

ЦБ рекомендовал банкам прощать долги заёмщикам, обманутым при стройке домов

Ранее депутаты Госдумы предложили заставить банки лично присутствовать при подписании актов выполненных работ на стройках частных домов. Инициативу разработали после того, как появились материалы о схемах обмана с эскроу-счетами. Деньги с эскроу-счетов можно будет снимать только в присутствии трёх сторон: банкира, подрядчика и самого владельца жилья. Это должно полностью исключить фальсификацию подписей и любые махинации с документами

