Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 14:36

МИД Израиля вызвал испанского дипломата из-за взорванного чучела Нетаньяху

Обложка © Х / Ibon Perez

Временная поверенная в делах Испании была вызвана в МИД Израиля после инцидента в городе Эль-Бурго. В ведомстве назвали акцию «антисемитской» и обвинили правительство Испании в «систематическом подстрекательстве», сообщает газета The Times of Israel.

«Израиль вызвал временную поверенную в делах Испании и выразил выговор за подрыв чучела Нетаньяху», — говорится в публикации.

Ранее в испанском городе Эль-Бурго взорвали чучело Биньямина Нетаньяху. На видео запечатлено, как фигуру поджигают, после чего следуют хлопки, и чучело разлетается на куски. Толпа встречает происходящее аплодисментами.

До 4596 лет тюрьмы потребовала прокуратура Турции для Нетаньяху
До 4596 лет тюрьмы потребовала прокуратура Турции для Нетаньяху

Накануне взрыва чучела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Испании карой за осуждение ударов по Ирану и Ливану и закрытие неба для самолётов-участников конфликта. Он заявил, что Испания оклеветала израильских военных, и что тот, кто атакует Израиль вместо террористических режимов, не будет партнером. Нетаньяху подчеркнул, что не позволит ни одной стране вести дипломатическую войну против Израиля без немедленной платы.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Биньямин Нетаньяху
  • Израиль
  • Испания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar