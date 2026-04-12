МИД Израиля вызвал испанского дипломата из-за взорванного чучела Нетаньяху

Временная поверенная в делах Испании была вызвана в МИД Израиля после инцидента в городе Эль-Бурго. В ведомстве назвали акцию «антисемитской» и обвинили правительство Испании в «систематическом подстрекательстве», сообщает газета The Times of Israel.

«Израиль вызвал временную поверенную в делах Испании и выразил выговор за подрыв чучела Нетаньяху», — говорится в публикации.

Ранее в испанском городе Эль-Бурго взорвали чучело Биньямина Нетаньяху. На видео запечатлено, как фигуру поджигают, после чего следуют хлопки, и чучело разлетается на куски. Толпа встречает происходящее аплодисментами.

Накануне взрыва чучела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Испании карой за осуждение ударов по Ирану и Ливану и закрытие неба для самолётов-участников конфликта. Он заявил, что Испания оклеветала израильских военных, и что тот, кто атакует Израиль вместо террористических режимов, не будет партнером. Нетаньяху подчеркнул, что не позволит ни одной стране вести дипломатическую войну против Израиля без немедленной платы.