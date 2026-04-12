Новый мэр Хельсинки возмутился отправкой детей в «Артек» за бюджетные деньги

Избранный мэр Хельсинки Даниэль Сазонов назвал «отвратительной» отправку финских детей в крымский лагерь «Артек», в том числе за бюджетные деньги. Как пишет портал Yle, организацией поездок занималась компания Sun Ray, которая получала субсидии от столичной администрации.

Организация успела получить из бюджета 45 тысяч евро, которые покрывали до 100% зарплат сотрудников. Известно, что компания сотрудничает с российским лагерем с 2025 года, несмотря на западные санкции. По мнению Сазонова, на такие цели нельзя выделять «ни евро» государственной поддерджки.

К слову, сам Даниэль Сазонов имеет русские корни. Его семья переехала из России в Финляндию в «девяностые». Новоиспечённый мэр победил на недавних муниципальных выборах, на которых представлял социал-демократическую партию.

Ранее в Финляндии призвали правительство к реакции из-за пролёта украинских беспилотников. По словам члена партии «Альянс свободы» Армандо Мема, в стране сложилась «чрезвычайно серьёзная» ситуация.