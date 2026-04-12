Старший брат главы Башкирии погиб в автокатастрофе

Старший брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат стал жертвой ДТП на территории республики. Об этом сообщил депутат Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

«Произошло ДТП, в котором погиб старший брат Радия Хабирова Ришат. Это было в республике», — приводит ТАСС слова Ахмадинурова.

Известно, что 68-летний Ришат Хабиров жил в Салавате, избегал публичности и, после многолетней работы в Росреестре, в последние годы занимался бизнесом на рынке недвижимости.

