12 апреля, 14:21

Старший брат главы Башкирии погиб в автокатастрофе

Старший брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат стал жертвой ДТП на территории республики. Об этом сообщил депутат Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

«Произошло ДТП, в котором погиб старший брат Радия Хабирова Ришат. Это было в республике», — приводит ТАСС слова Ахмадинурова.

Известно, что 68-летний Ришат Хабиров жил в Салавате, избегал публичности и, после многолетней работы в Росреестре, в последние годы занимался бизнесом на рынке недвижимости.

Экс-президент Сурдлимпийского комитета России Рухледев умер в 81 год
Ранее стало известно о смерти британского актёра кино Джона Ноллана. Дяде режиссёра Кристфера Нолана было 87 лет. Он особенно известен по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк».

Наталья Демьянова
