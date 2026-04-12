Гагарин открыл человечеству дорогу к звёздам, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Юрий Гагарин 65 лет назад осуществил мечту человечества о покорении Вселенной и проложил дорогу к звёздам. Обращение главы государства на торжественном концерте в Кремлёвском дворце зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

По словам Путина, Гагарин дорог всем поколениям граждан России. Соотечественники искренне гордятся тем, что именно их космонавт совершил смелый дерзновенный полёт. Президент также подчеркнул, что легендарный старт открыл новую эпоху в истории цивилизации.

«Этот легендарный старт открыл новую эпоху в истории цивилизации, стал одним из самых ярких, незабываемых событий XX столетия», — указал Путин.

Ранее ко Дню космонавтики аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты проведённого им опроса. Абсолютное большинство граждан — 91 процент — считают первый полёт человека в космос символом национальной гордости. Треть опрошенных признались, что сами не отказались бы от возможности побывать на орбите, а от будущего отечественной космонавтики россияне ждут прежде всего освоения Марса и Луны. Как показало исследование, полёт Юрия Гагарина остаётся для жителей страны примером исторического достижения, которое невозможно переоценить. Даже спустя 65 лет это событие сохраняет за собой статус безусловной гордости.