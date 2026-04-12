Мантуров вручил награды работникам космической отрасли в Кремле

В московском Кремле в честь Дня космонавтики состоялась торжественная церемония награждения работников ракетно-космической отрасли, которую провёл первый вице-премьер России Денис Мантуров. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Высокие государственные награды были вручены ряду ключевых фигур и организаций. Генеральный директор «Центра тренажеростроения и подготовки персонала» Валентин Шукшунов был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Коллектив госкорпорации «Роскосмос» получил почётный знак «За успехи в труде», который принял глава корпорации Дмитрий Баканов. На торжественной церемонии он заявил, что в 2025 году Россией на орбиту выведено порядка ста аппаратов с трёх космодромов.

За личное мужество были отмечены ветераны боевых действий: генеральный директор НПО «Орион» Игорь Головатик награжден медалью «За храбрость» II степени, а специалист Центра информационной безопасности ФГУП «НТЦ „Заря“» Иван Дегтярев — орденом Мужества.

Кроме того, были объявлены лауреаты премии правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности. В их число вошли представители ведущих предприятий и учебных заведений отрасли, включая РКК «Энергия», НПК «Барл», ОКБ МЭИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, НПО им. С. А. Лавочкина, НПК «СПП», ЦНИИмаш и другие.

Церемония приурочена к 65-летию первого полета человека в космос, совершённого советским космонавтом Юрием Гагариным 12 апреля. Это событие отмечается в рамках первой в России Недели космоса.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась возможность подать заявку на вступление в отряд космонавтов. «Роскосмос» открыл новый сервис по приёму заявок. Попытать удачу можно до 30 июня 2026 года. Среди требований к кандидатам: российское гражданство, возраст до 35 лет, вес от 50 до 90 кг, рост от 150 до 190 см, высшее образование, стаж работы по специальности не менее трёх лет и владение иностранными языками.