Явка на выборах в Венгрии к вечеру превысила 74%

Явка на парламентских выборах в Венгрии к 18:00 мск достигла рекордных 74,23%. Об этом сообщили в Национальном избирательном бюро (NVI), которое занимается организацией голосования.

Нынешний показатель активности избирателей уже почти на 5 процентных пунктов превышает окончательный результат прошлых выборов 2022 года (тогда явка составила 69,53%). Промежуточные данные опубликовали за два часа до закрытия участков. На карте, размещённой NVI, видно, что активность в разных областях примерно одинакова, чуть выделяется лишь Будапешт.

Рост явки объясняется большим значением нынешнего голосования — и правительство, и оппозиция заявляют, что на этих выборах решается будущее страны. Подходы партий к ключевым вопросам (конфликт на Украине, отношения с ЕС, сотрудничество с Россией) диаметрально противоположны. Всего проголосовали более 5,5 миллиона человек, что значительно больше, чем четыре года назад (тогда за то же время явка составляла 62,92%).

Борьба идёт за 199 депутатских мест: 93 распределяются по партийным спискам, 106 — по одномандатным округам. Правящей коалиции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партии (которую возглавляет премьер Виктор Орбан) противостоит оппозиционная партия «Тиса» во главе с евродепутатом Петером Мадьяром, пользующимся поддержкой Брюсселя.

Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии Орбана остаться у власти. «Тиса», в свою очередь, нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Нынешние власти страны также полагают, что эта политсила одобрит финансирование Украины и её ускоренное вступление в Евросоюз.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что последние четыре года стали для страны несправедливыми из-за проблем, возникших по чужой вине. Премьер также выразил мнение, что итоги парламентских выборов покажут, останется ли Венгрия островом мира или будет ограблена при проукраинском правительстве. Он связал с этим и вопрос о том, пробьёт ли Будапешт блокаду нефтепровода «Дружба», которую, по его словам, устроил Владимир Зеленский.