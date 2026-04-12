Иран предупредил США о «смертельных водоворотах» в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в своём Telegram-канале, что вооружённые силы Ирана ведут наблюдение за обстановкой в Ормузском проливе. Согласно заявлению, для контроля за перемещениями в акватории активно используются беспилотные летательные аппараты.

«Любое неверное движение приведет врага в смертоносные водовороты в проливе», — говорится в сообщении.

КСИР опубликовал видеозапись, сделанную с беспилотника, в качестве доказательства своего контроля над ситуацией в Ормузском проливе. На видео зафиксировано движение судов в акватории.

Публикация последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о намерении американских сил блокировать все корабли, следующие через пролив. Кроме того, Трамп отдал приказ ВМС США задерживать в международных водах суда, уплатившие Ирану «незаконные сборы» за проход.