Иран предупредил США о «смертельных водоворотах» в Ормузском проливе
© ТАСС / Altaf Qadri / АР
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в своём Telegram-канале, что вооружённые силы Ирана ведут наблюдение за обстановкой в Ормузском проливе. Согласно заявлению, для контроля за перемещениями в акватории активно используются беспилотные летательные аппараты.
«Любое неверное движение приведет врага в смертоносные водовороты в проливе», — говорится в сообщении.
КСИР опубликовал видеозапись, сделанную с беспилотника, в качестве доказательства своего контроля над ситуацией в Ормузском проливе. На видео зафиксировано движение судов в акватории.
Публикация последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о намерении американских сил блокировать все корабли, следующие через пролив. Кроме того, Трамп отдал приказ ВМС США задерживать в международных водах суда, уплатившие Ирану «незаконные сборы» за проход.
