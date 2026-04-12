Трамп пообещал покончить с «остатками Ирана»

Американские военнослужащие завершат ликвидацию всего, что ещё уцелело от Ирана, как только сложится подходящая обстановка. С таким утверждением выступил хозяин Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы полностью готовы к действию, и в подходящий момент наши вооружённые силы разделаются с тем немногим, что остаётся от Ирана», — написал он.

По словам американского лидера, ни о какой прибыли для Ирана от его противоправных действий в стиле рэкета не может быть и речи, ведь иранцам нужны лишь денежные средства и, в первую очередь, создание собственного ядерного арсенала.

Напомним, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Иран отверг американские предложения по урегулированию конфликта. Тегеран отказался признавать красные линии и уступки, на которые был готов Вашингтон. После этого Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива.