Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 16:23

Швеция отпустила шедшее из России грузовое судно с панамским флагом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Береговая охрана Швеции освободила панамское судно «Хуэй Юань», следовавшее из России в Испанию. Балкер был задержан в Балтийском море по обвинению в экологическом преступлении — сбросе угольных остатков в воду. Капитан судна признал вину и оплатил штраф, после чего кораблю разрешили продолжить путь.

«В связи с этим судну разрешается покинуть Швецию», — заявили в береговой охране.

На борту задержанного Швецией судна «Хуэй Юань» нет россиян

Напомним, что грузовое судно Hui Yuan, следовавшее из России в Испанию, днём 12 апреля остановила шведская береговая охрана в Балтийском море. Корабль под флагом Панамы заподозрили в незаконном сбросе угольных отходов прямо в воду. Нарушение заметили с воздуха во время патрулирования. Власти Стокгольма заявили, что не видят связи между задержанным судном и «теневым флотом» России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar