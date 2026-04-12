Швеция отпустила шедшее из России грузовое судно с панамским флагом

Береговая охрана Швеции освободила панамское судно «Хуэй Юань», следовавшее из России в Испанию. Балкер был задержан в Балтийском море по обвинению в экологическом преступлении — сбросе угольных остатков в воду. Капитан судна признал вину и оплатил штраф, после чего кораблю разрешили продолжить путь.

«В связи с этим судну разрешается покинуть Швецию», — заявили в береговой охране.

Напомним, что грузовое судно Hui Yuan, следовавшее из России в Испанию, днём 12 апреля остановила шведская береговая охрана в Балтийском море. Корабль под флагом Панамы заподозрили в незаконном сбросе угольных отходов прямо в воду. Нарушение заметили с воздуха во время патрулирования. Власти Стокгольма заявили, что не видят связи между задержанным судном и «теневым флотом» России.