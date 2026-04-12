Два американских эсминца едва не были уничтожены при проходе через Ормуз

Два американских эсминца едва не были уничтожены при попытке форсировать Ормузский пролив, такую информацию распространил иранский телеканал PressTV. Агентство Tasnim, в свою очередь, опубликовало видео, на которых запечатлено, как иранские военные прогоняют корабли США.

Появилось видео, как ВМС КСИР прогнали два американских эсминца из Ормуза.

По сведениям иранского источника, эсминцы USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson отправились в опасный маршрут с пропагандистскими целями — их задачей было повлиять на ход переговоров между Тегераном и Вашингтоном, которые проходили в пакистанской столице. Они попытались выйти из Оманского залива, чтобы начать операцию по разминированию, но план провалился: корабли перехватили иранские военно-морские силы.

На опубликованных кадрах слышно, как представитель КСИР на английском языке приказывает американскому военному кораблю сменить курс и немедленно вернуться в Индийский океан, угрожая в противном случае сделать его мишенью. С эсминца в ответ заявляют, что ведут транзитное прохождение в соответствии с международным правом и не намерены бросать вызов Ирану. Тогда иранец трижды повторяет, что это последнее предупреждение, и обещает открыть огонь в случае неподчинения.

Крылатые ракеты КСИР взяли чужие суда под прицел, к ним присоединились ударные беспилотники. Ультиматум прозвучал жёстко: полчаса на разворот. Американцы подчинились и покинули опасную акваторию. Расследование телеканала показало, что вся операция была двойной проверкой — и боеготовности Ирана, и устойчивости дипломатического процесса в Исламабаде.

Ранее КСИР сообщил, что вооружённые силы Ирана отслеживают обстановку в Ормузском проливе. Для контроля за перемещениями в акватории, по данным заявления, активно применяются беспилотные летательные аппараты. В сообщении подчёркивается, что любое неверное движение приведёт врага в смертоносные водовороты в проливе.