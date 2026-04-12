Спасла десятки жизней: В Камбодже открыли первый в мире памятник крысе-сапёру Магаве

В камбоджийском Сиемреапе торжественно открыли двухметровый памятник, посвящённый крысе по кличке Магава. Организаторы заявили, что это первый в мире монумент грызуну, удостоенному чести за разминирование десятков смертоносных снарядов, сообщает Би-Би-Си.

Памятник воздвигли на набережной у офиса бельгийской некоммерческой организации APOPO, которая специализируется на подготовке животных для поиска взрывчатки. Скульптуру вырезали из песчаника, добытого в окрестностях. Саму крысу запечатлели в рабочей сбруе и с золотой медалью на шее — той самой, что ей вручили при жизни. Постамент украсили обломками реальных обезвреженных боеприпасов.

Магава родилась в танзанийском питомнике APOPO в 2013 году. Она принадлежала к виду африканских гигантских сумчатых крыс. Эти зверьки вырастают до 70–90 сантиметров вместе с хвостом и весят до полутора килограммов, напоминая небольшую кошку. При этом они абсолютно безвредны для человека, легко поддаются обучению и обладают уникальным чутьём на взрывчатку.

На родину её отправили в 2016 году. Камбоджа — одна из самых густонаселённых минами стран планеты. За пять лет служебной карьеры хвостатый сапёр обнаружил 71 противопехотную мину и 38 неразорвавшихся боеприпасов, итого 109 единиц. Под его контролем очистили больше 141 тысячи квадратных метров земли — площадь, сопоставимую с двумя с половиной десятками футбольных полей.

В организации вспоминают: Магава отличался флегматичным нравом и удивительной сосредоточенностью, что делало его одним из лучших в отряде. Крысы вообще идеальные миноискатели: они слишком легковесны, чтобы случайно подорваться на мине, и при этом обладают чутким носом, способным учуять взрывчатку. Участок размером с теннисный корт Магава «прочёсывал» всего за двадцать минут — человеку с металлоискателем на такую работу требовались дни.

В 2020 году грызун удостоился золотой медали британской ветеринарной организации PDSA — одной из высших звериных наград за отвагу. Службу Магава закончил в 2021-м, а год спустя скончался в возрасте восьми лет.

Памятник открыли в Международный день просвещения по вопросам минной опасности. Камбоджийские чиновники назвали Магаву символом борьбы страны с кровавым наследием десятилетий войны. По статистике, мины и невзорвавшиеся боеприпасы убили здесь около 18,8 тысячи человек и искалечили ещё 45 тысяч. Под землёй до сих пор могут скрываться миллионы взрывных устройств.

Власти надеются полностью очистить страну к 2030 году. А у Магавы уже вырос преемник — крыс по кличке Ронин. С 2021 года он нашёл больше сотни мин и боеприпасов, побив рекорд своего легендарного предшественника.

