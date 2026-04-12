12 апреля, 17:48

Во время перемирия дрон ВСУ ранил мужчину на трассе под Белгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Гражданский автомобиль был атакован дроном ВСУ на трассе между населёнными пунктами Ясные Зори и Октябрьский в Белгородской области. Находившийся в нём мужчина получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший обратился в центральную районную больницу в Ракитном с минно-взрывной травмой и осколочным ранением груди. Пациенту оказана помощь, госпитализация не потребовалась.

«Транспортное средство повреждено», — добавил Гладков в Telegram-канале.

ВСУ во время перемирия атаковали здание администрации в Херсонской области
ВСУ во время перемирия атаковали здание администрации в Херсонской области

Ранее в Минобороны РФ зафиксировали рекордное число нарушений перемирия со стороны ВСУ в пасхальное перемирие. Согласно официальным данным, промежуток с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля выдался крайне напряжённым. Военные насчитали 1971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований. В ведомстве уточнили, что именно столько нарушений перемирия зафиксировано за указанный период.

BannerImage
Наталья Демьянова
