Во время перемирия дрон ВСУ ранил мужчину на трассе под Белгородом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Гражданский автомобиль был атакован дроном ВСУ на трассе между населёнными пунктами Ясные Зори и Октябрьский в Белгородской области. Находившийся в нём мужчина получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавший обратился в центральную районную больницу в Ракитном с минно-взрывной травмой и осколочным ранением груди. Пациенту оказана помощь, госпитализация не потребовалась.
«Транспортное средство повреждено», — добавил Гладков в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ зафиксировали рекордное число нарушений перемирия со стороны ВСУ в пасхальное перемирие. Согласно официальным данным, промежуток с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля выдался крайне напряжённым. Военные насчитали 1971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований. В ведомстве уточнили, что именно столько нарушений перемирия зафиксировано за указанный период.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.