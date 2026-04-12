12 апреля, 18:18

В ВСУ предсказали дефицит FPV-дронов на оптоволокне из-за роста цен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Военнослужащий 115-й бригады Вооружённых сил Украины с позывным Мори спрогнозировал возможный дефицит FPV-дронов, использующих оптоволоконное управление. Причиной он назвал резкое подорожание самого оптоволокна. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам бойца, китайские поставщики повысили стоимость оптического волокна в 300 раз — теперь километр обходится в 34 доллара. Мори подсчитал, что только затраты на 20-километровый полёт (без учёта стоимости самого дрона) становятся чрезвычайно высокими.

«Я думаю, что если они ещё раз поднимут цену — а в принципе китайцам ничего не мешает так сделать, может настать такой период, что оптоволокна может и не быть», — продолжил военнослужащий.

Во время перемирия дрон ВСУ ранил мужчину на трассе под Белгородом
Во время перемирия дрон ВСУ ранил мужчину на трассе под Белгородом

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что украинские производители дронов не совершили качественного скачка. Аналитик привёл в пример российские боевые дроны, которые значительно превосходят технику противника. Так, у ВС РФ есть универсальные ударные системы и дроны с головками наведения на радиолокационный сигнал. Такие аппараты несут ракеты «воздух — воздух» и работают на искусственном интеллекте: сами выбирают цели и наносят удар.

