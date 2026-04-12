В ВСУ предсказали дефицит FPV-дронов на оптоволокне из-за роста цен

Военнослужащий 115-й бригады Вооружённых сил Украины с позывным Мори спрогнозировал возможный дефицит FPV-дронов, использующих оптоволоконное управление. Причиной он назвал резкое подорожание самого оптоволокна. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам бойца, китайские поставщики повысили стоимость оптического волокна в 300 раз — теперь километр обходится в 34 доллара. Мори подсчитал, что только затраты на 20-километровый полёт (без учёта стоимости самого дрона) становятся чрезвычайно высокими.

«Я думаю, что если они ещё раз поднимут цену — а в принципе китайцам ничего не мешает так сделать, может настать такой период, что оптоволокна может и не быть», — продолжил военнослужащий.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что украинские производители дронов не совершили качественного скачка. Аналитик привёл в пример российские боевые дроны, которые значительно превосходят технику противника. Так, у ВС РФ есть универсальные ударные системы и дроны с головками наведения на радиолокационный сигнал. Такие аппараты несут ракеты «воздух — воздух» и работают на искусственном интеллекте: сами выбирают цели и наносят удар.