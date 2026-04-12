По итогам обработки 6,56% бюллетеней оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра предварительно получает 110 мандатов в парламенте. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Венгрии.

Правящая коалиция «Фидес» – ХДНП, возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, на данный момент может рассчитывать на 71 место. Также имеет шансы на прохождение в парламент правая партия «Наше отечество».

Электоральная кампания разворачивается вокруг 199 депутатских мандатов, структура распределения которых (93 по пропорциональной системе и 106 по мажоритарной) создает сложную политическую динамику. Ключевое противостояние наблюдается между действующей властью в лице коалиции Виктора Орбана («ФИДЕС — ХДНП») и новым оппозиционным движением «Тиса». Лидер последнего, евродепутат Петер Мадьяр, позиционирует себя как проевропейский политик, что обеспечивает ему поддержку со стороны Брюсселя и делает его серьёзным соперником для правящего альянса.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Явка на голосовании достигла рекордного показателя в 77,8%.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что последние четыре года стали для страны несправедливыми из-за проблем, возникших по чужой вине. Премьер также выразил мнение, что итоги парламентских выборов покажут, останется ли Венгрия островом мира или будет ограблена при проукраинском правительстве. Он связал с этим и вопрос о том, пробьёт ли Будапешт блокаду нефтепровода «Дружба», которую, по его словам, устроил Владимир Зеленский.