МИД Израиля осудил пост президента Южной Кореи с видео о ЦАХАЛ

Публикация президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в социальной сети X привела к резкому обострению отношений с Израилем. Поводом стал репост видеоролика, на котором, как утверждалось, запечатлены жестокие действия израильских военных в отношении палестинского подростка.

Комментируя запись, южнокорейский лидер призвал проверить её достоверность и провести расследование возможных военных преступлений. Он также подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения международного гуманитарного права и провёл параллели с трагическими страницами истории — Холокостом и системой «женщин для утешения» времён Второй мировой войны, назвав подобные инциденты грубым нарушением прав человека.

Скандал разгорелся после того, как появились сомнения в подлинности видео. Критики указали, что запись может быть фальшивкой и к тому же относится к событиям полуторагодовалой давности. Позднее Ли Чжэ Мён уточнил, что ролик датируется сентябрём 2024 года, и признал, что на момент публикации не располагал этой информацией. При этом он вновь заявил, что его позиция продиктована принципами защиты прав человека и не направлена против какой-либо конкретной страны.

Ранее в испанском городе Эль-Бурго взорвали чучело Биньямина Нетаньяху. На видео запечатлено, как фигуру поджигают, после чего следуют хлопки, и чучело разлетается на куски. Толпа встречает происходящее аплодисментами. Позднее из-за этого инцидента временная поверенная в делах Испании была вызвана в МИД Израиля. В ведомстве назвали акцию «антисемитской» и обвинили правительство Испании в «систематическом подстрекательстве».