WSJ: КСИР сохранил более 60% малых катеров для контроля над Ормузом
Значительная часть малого флота КСИР, контролирующего Ормузский пролив, остаётся неуязвимой. Как сообщает The Wall Street Journal, более 60% скоростных ударных катеров, оснащённых ракетами и минами, находятся в полной боеготовности. Их сложно отследить со спутников и уничтожить из-за высокой скорости, малых размеров и хранения в подземных укрытиях.
Несмотря на то, что Пентагон отчитался об уничтожении или повреждении свыше 155 более крупных иранских кораблей, практически нетронутый флот малых катеров позволяет КСИР сохранять контроль над Ормузским проливом, в том числе за счёт возможности минирования акватории.
Ранее КСИР сообщил, что вооружённые силы Ирана отслеживают обстановку в Ормузском проливе. Для контроля за перемещениями в акватории, по данным заявления, активно применяются беспилотные летательные аппараты. В сообщении подчёркивается, что любое неверное движение приведёт врага в смертоносные водовороты в проливе.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.